Menemen FK, Malatya'ya gitmedi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'nın yarın deplasmanda oynaması gereken Yeni Malatyaspor maçı kağıt üzerinde 24 Aralık'a ertelendi.



Bahis soruşturması nedeniyle 7 oyuncusu ceza alan Yeni Malatyaspor'un son 3 haftadır olduğu gibi sahaya çıkamayacağı bildirildi. Malatya ekibini üst üste 3 maça çıkmadığı için küme düşürmesi beklenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki ekip arasındaki maçı erteleme kararı aldı.



İzmir'de kalan Menemen FK'nın hükmen galip ilan edilmesi bekleniyor. Transfer yasağı yüzünden altyapıdan genç oyuncularla mücadele eden Yeni Malatyaspor'un toplamda 45 puanı borçları nedeniyle silinmişti. Ligde kurtuluş umudu bulunmayan Malatya ekibi, Adanaspor ve Kırklarelispor maçlarına çıkmamış, Isparta 32 Spor karşılaşması ise sahaya 7 futbolcuyla çıkınca tatil edilmişti. Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarında 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.



