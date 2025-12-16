16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
Eibar-Elche
21:00
Guadalajara-Barcelona
23:00
Eldense-Real Sociedad
23:00
Sporting Gijon-Valencia
23:00
Cardiff City-Chelsea
23:00
Somaspor-Bursaspor
15:00
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Menemen FK, Malatya'ya gitmedi

Yeni Malatyaspor'u üst üste 3 maça çıkmadığı için küme düşürmesi beklenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Menemen ile olan maçı erteledi.

calendar 16 Aralık 2025 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'nın yarın deplasmanda oynaması gereken Yeni Malatyaspor maçı kağıt üzerinde 24 Aralık'a ertelendi.

Bahis soruşturması nedeniyle 7 oyuncusu ceza alan Yeni Malatyaspor'un son 3 haftadır olduğu gibi sahaya çıkamayacağı bildirildi. Malatya ekibini üst üste 3 maça çıkmadığı için küme düşürmesi beklenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki ekip arasındaki maçı erteleme kararı aldı.

İzmir'de kalan Menemen FK'nın hükmen galip ilan edilmesi bekleniyor. Transfer yasağı yüzünden altyapıdan genç oyuncularla mücadele eden Yeni Malatyaspor'un toplamda 45 puanı borçları nedeniyle silinmişti. Ligde kurtuluş umudu bulunmayan Malatya ekibi, Adanaspor ve Kırklarelispor maçlarına çıkmamış, Isparta 32 Spor karşılaşması ise sahaya 7 futbolcuyla çıkınca tatil edilmişti. Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Isparta 32 Spor maçlarında 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
