Beşiktaş'ta yeni hedef: Türkiye Kupası

Gaziantep FK'nın ardından Trabzonspor'la berabere kalarak iki haftada 4 puan kaybeden Beşiktaş zirve yarışından çok büyük ölçüde koptu.
Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düşen Kartal özellikle son iki maçta büyük fırsat kaçırdı. 26 puana sahip olan siyah-beyazlı takım evinde Gaziantep FK'yı ve iki kez 2 farklı öne geçtiği maçta Trabzonspor'u mağlup etseydi ligdeki iddiasını canlı tutmayı başaracaktı.
Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, Beşiktaş rotasını en gerçekçi hedef olarak görünen Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmek zorunda kaldı.
Sezonun kalan bölümünde siyah-beyazlıların en büyük hedefi kupayı müzesine taşımak olacak.
HEDEF İLK 4'E GİRMEK
Beşiktaş bir yandan da ligi ilk 4'te bitirmenin mücadelesini verecek. Ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler kupa yolunda Kartal için çok büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle 5 Ocak'ta başlayıp, 10 Şubat'ta bitecek bu süreci çok verimli geçirmeyi hedefliyor.
Beşiktaş bir yandan da ligi ilk 4'te bitirmenin mücadelesini verecek. Ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler kupa yolunda Kartal için çok büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle 5 Ocak'ta başlayıp, 10 Şubat'ta bitecek bu süreci çok verimli geçirmeyi hedefliyor.
ROTA UEFA AVRUPA LİGİ
Kadroda büyük bir değişime hazırlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın ara transferde 6 yeni oyuncu istemişti. Bu doğrultuda ilk planda sol bek, sol stoper, 6-8 oynayabilen orta saha ve her iki kulvarda görev yapabilen bir kanat oyuncusu transfer edilecek.
Boş alan 23 yaş altı yabancı kontenjanı ise yetenekli bir kaleci ve yine gelecek vadeden bir golcüyle doldurulacak.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa hem kısa yoldan UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyacak hem de yeni kadronun temellerini Avrupa'dan gelecek gelirle atacak.
