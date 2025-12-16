16 Aralık
Deportivo La Coruna-Mallorca
21:00
16 Aralık
Eibar-Elche
21:00
16 Aralık
Guadalajara-Barcelona
23:00
16 Aralık
Eldense-Real Sociedad
23:00
16 Aralık
Sporting Gijon-Valencia
23:00
16 Aralık
Cardiff City-Chelsea
23:00
16 Aralık
Somaspor-Bursaspor
15:00
16 Aralık
İnegölspor-Ankaragücü
15:00
16 Aralık
PSV Eindhoven-GVVV Veenendaal
23:00

Beşiktaş'ta yeni hedef: Türkiye Kupası

Gaziantep FK ve Trabzonspor karşısında kaçan puanlar Beşiktaş'ın sezon hedeflerini kökten değiştirdi.

calendar 16 Aralık 2025 10:20
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yeni hedef: Türkiye Kupası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK'nın ardından Trabzonspor'la berabere kalarak iki haftada 4 puan kaybeden Beşiktaş zirve yarışından çok büyük ölçüde koptu.

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın tam 13 puan gerisine düşen Kartal özellikle son iki maçta büyük fırsat kaçırdı. 26 puana sahip olan siyah-beyazlı takım evinde Gaziantep FK'yı ve iki kez 2 farklı öne geçtiği maçta Trabzonspor'u mağlup etseydi ligdeki iddiasını canlı tutmayı başaracaktı.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, Beşiktaş rotasını en gerçekçi hedef olarak görünen Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmek zorunda kaldı.


Sezonun kalan bölümünde siyah-beyazlıların en büyük hedefi kupayı müzesine taşımak olacak.

HEDEF İLK 4'E GİRMEK

Beşiktaş bir yandan da ligi ilk 4'te bitirmenin mücadelesini verecek. Ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler kupa yolunda Kartal için çok büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle 5 Ocak'ta başlayıp, 10 Şubat'ta bitecek bu süreci çok verimli geçirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş bir yandan da ligi ilk 4'te bitirmenin mücadelesini verecek. Ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler kupa yolunda Kartal için çok büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle 5 Ocak'ta başlayıp, 10 Şubat'ta bitecek bu süreci çok verimli geçirmeyi hedefliyor.

ROTA UEFA AVRUPA LİGİ

Kadroda büyük bir değişime hazırlanan Teknik Direktör Sergen Yalçın ara transferde 6 yeni oyuncu istemişti. Bu doğrultuda ilk planda sol bek, sol stoper, 6-8 oynayabilen orta saha ve her iki kulvarda görev yapabilen bir kanat oyuncusu transfer edilecek.

Boş alan 23 yaş altı yabancı kontenjanı ise yetenekli bir kaleci ve yine gelecek vadeden bir golcüyle doldurulacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa hem kısa yoldan UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyacak hem de yeni kadronun temellerini Avrupa'dan gelecek gelirle atacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.