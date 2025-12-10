Yılbaşı kutlamak günah mı? 2026 Diyanet açıkladı

Hristiyanların kutsal bayramı olan Noel ve yılbaşı zamanı geldiğinde, her yıl yeniden milyonların merak ettiği o soru gündeme geliyor: Müslümanların Yılbaşı kutlaması caiz midir...

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların merakını gidermek amacıyla "Yılbaşı kutlamak günah mıdır" sorusunu yanıtladı.



İslam alimlerine göre yılbaşını çeşitli etkinliklerle kutlamak haramdır. Yılbaşı Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edilir ve bu günde Müslümanların kutlama yapılması Hıristiyanların örf ve geleneklerinin taklit edilmesi anlamına gelir.

Diyanet'in bu konudaki açıklaması şöyle:

"Peygamberimiz Hz. Mu-hammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı ka-bul edilmiştir.

Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."

Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. Müslümanların yılbaşında ağaç süsleme konusunda temkinli olması öneriliyor.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.

Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın yılbaşında pasta yapmanın caiz olup olmadığını açıkladı.

Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz. Hristiyanlar kendi bayramlarını kutlayabilir. Onlardan nereden tedarik ederse etsinler ama bir müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz. Ama bunu Noel için ve Noel'in figürleriyle, ifadeleriyle yapmak İslam'a yakışır, yaraşır birşey değildir."