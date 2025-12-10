09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor maçında oynamasının zor olduğunu açıkladı.

calendar 10 Aralık 2025 01:57 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 02:29
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, bu maçta kalecisi Uğurcan Çakır'ı da kaybetti.

Monaco karşısında penaltı kurtaran milli file bekçisi daha sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın bir sonraki maçta oynamasının zor olduğunu açıkladı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ


Monaco'ya kaybeden Galatasaray, ligde Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'un Monaco maçı sonrası basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:

"Şu anda gözüken bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR'ı daha sonra belli olacak. O yüzden çıkmak zorunda kaldı. Oynamayı denedi ama üst adalesindeki zorlanma, sahada kalmasını sağlamadı. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimize bir şey olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Futbolda bu var. En kısa zamanda oyuncularımızı geri döndürüp, kadromuzu tamamlayıp, tüm takımımızı bir arada görmeye çalışacağız. Şimdi bir de Afrika Kupası var... Dört oyuncumuz oraya gidecek... Bizim için zor bir süreç."



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
