09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği gecede Barcelona 3 dakikada maçı çevirdi, Liverpool Inter'i son dakikada devirdi, Bayern Münih Sporting'i 3-1'le geçti; Tottenham 3-0 kazanırken Chelsea, Atalanta'ya mağlup oldu.

10 Aralık 2025 02:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.
 
Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk olan Galatasaray, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kaleci Uğurcan Çakır, 50. dakikada Denis Zakaria'nın penaltı atışında gole izin vermedi.
 
Aldığı kötü sonuçlarla zor dönemden geçen Liverpool, 88. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.
 
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
 
Portekiz temsilcisi Sporting karşısında sahasında Joshua Kimmich'in kendi kalesine attığı golle geriye düşen Bayern Münih, Serge Gnabry, Lennart Karl ve Jonathan Tah ile skoru değiştirdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.
 
BARCELONA, 3 DAKİKADA DÖNDÜ
 
İspanyol ekibi Barcelona, Ansgar Knauff'un golüyle geriye düştüğü Eintracht Frankfurt karşısında Jules Kounde ile 3 dakika içinde 2-1 galibiyete uzandı.
 
Fransız futbolcu, aynı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında iki kafa golü atan ilk Barcelona oyuncusu oldu.
 
İtalya'nın Atalanta takımına konuk olan Chelsea, Gianluca Scamacca ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu. Londra ekibinin tek golü Brezilyalı Joao Pedro'dan geldi.
 
 
KUDUS VE ARKADAŞLARININ GOL POZU
 
Sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayan Tottenham, David Zima (kendi kalesine), Muhammed Kudus (penaltı) ve Xavi Simons'un (penaltı) golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.
 
Muhammed Kudus ve takım arkadaşlarının saha kenarında taburelere oturarak verdikleri poz, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
 
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles'a bu yaz transfer olan Tottenham efsanelerinden Güney Koreli Heung-Min Son, maç öncesinde sahaya davet edildi ve taraftarla vedalaştı.
 
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1
 
Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz): 3-1
 
Monaco (Fransa) - Galatasaray: 1-0
 
Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 0-1
 
Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 3-0
 
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 2-3
 
Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
 
Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-1
 
PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya): 2-3
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
