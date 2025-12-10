Tottenham, Slavia Prag'ı rahat geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada David Zima (kendi kalesine), 50. dakikada Mohammed Kudus (penaltı) ve 79. dakikada Xavi Simons (penaltı) kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 11'e yükseltti. Slavia Prag 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Tottenham, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag, Barcelona'yı konuk edecek.