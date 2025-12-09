09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
0-043'
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
0-143'
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-042'
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
0-141'
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
1-143'
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
1-243'
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
1-041'

Bayern Münih, Sporting'i pişman etti!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Sporting karşısında geriye düştü ama maçı 3-1 kazandı.

09 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Bayern Münih, Sporting'i pişman etti!
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Bayern Münih ile Sporting karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Sporting öne geçti ama Bayern Münih muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-1 kazandı.

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich'in ters vuruşu sonrası maçta 1-0 öne geçti.

17 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ!

Bayern Münih, 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah'ın golleriyle galibiyete ulaştı.


Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu (17 yıl, 290 gün) oldu.



Alman ekibi Bayern Münih'te maça 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu Lennart Karl, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 15'e yükselti. Sporting 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak 2026 tarihinde Bayern Münih, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Sporting 20 Ocak 2026'da PSG'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
