Bayern Münih'ten Salah iddialarına net yanıt

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Mohamed Salah'ın transfer ihtimaline ilişkin çıkan söylentileri kesin bir dille reddetti.

Eberl, kulübün genç yıldızı Lennart Karla duyduğu güveni vurgulayarak Mısırlı süperstarın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Eberl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elimizde Lennart Karl gibi olağanüstü bir yetenek varken, şu anda onun önüne birini koymanın hiçbir anlamı yok."

Bu sözlerle Bayern'in, kadro yapılanmasında genç oyuncu Karl'a öncelik vereceği ve kanat bölgesine büyük bir yıldız transferi planlamadığı netleşmiş oldu.

Kulüp cephesinde Salah ile ilgili herhangi bir girişimin düşünülmediği, odak noktasının tamamen Karl'ın gelişimi olduğu belirtildi.