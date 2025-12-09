09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
0-0DA
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Bayern Münih'ten Salah iddialarına net yanıt

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Mohamed Salah transferiyle ilgili çıkan söylentileri yalanladı.

calendar 09 Aralık 2025 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 21:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'ten Salah iddialarına net yanıt
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Mohamed Salah'ın transfer ihtimaline ilişkin çıkan söylentileri kesin bir dille reddetti.
 
Eberl, kulübün genç yıldızı Lennart Karla duyduğu güveni vurgulayarak Mısırlı süperstarın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
 
Eberl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
"Elimizde Lennart Karl gibi olağanüstü bir yetenek varken, şu anda onun önüne birini koymanın hiçbir anlamı yok."
 
Bu sözlerle Bayern'in, kadro yapılanmasında genç oyuncu Karl'a öncelik vereceği ve kanat bölgesine büyük bir yıldız transferi planlamadığı netleşmiş oldu.
 
Kulüp cephesinde Salah ile ilgili herhangi bir girişimin düşünülmediği, odak noktasının tamamen Karl'ın gelişimi olduğu belirtildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
