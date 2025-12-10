Galatasaray'da sıradaki iki rakip Atletico ve Manchester City!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0'lık skorla kaybetti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki hafta öncesi 9 puanda kaldı.
Galatasaray, Devler Ligi'ndeki son iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.
21 Ocak'ta sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, 28 Ocak'ta ise Manchester City deplasmanına gidecek.
Galatasaray son 2 maçta kaç puan alır?🤔 pic.twitter.com/cMVa0xNBSt
