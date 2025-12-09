09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
0-045'
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
0-145'
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-044'
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
0-143'
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
1-145'
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
1-245'
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
1-044'

Beşiktaş Gain, Lietkabelis'i uzatmalarda yendi

EuroCup B Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Gain, sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i uzatmalarda 94-85 mağlup etti.

EuroCup B Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Gain sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırladı.
 
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan ve uzatmalara giden maçı temsilcimiz 94-85 kazandı.
 
Bu sonuçla siyah-beyazlılar 8. Galibiyetini elde ederken, Lietkabelis de 8. Mağlubiyetini aldı.
 
Ligin sonraki maçında Beşiktaş deplasman London Lions'a konuk olacak. Lietkabelis ise Chemnitz 99'u konuk edecek.
 
Salon: Beşiktaş GAİN
 
Hakemler: Hugues Thepenier (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
 
Beşiktaş GAİN: Mathews 14, Berk Uğurlu 12, Morgan 8, Anthony Brown 4, Zizic 16, Dotson 10, Kamagate 6, Yiğit Arslan 6, Lemar 5, Vitto Brown 13
 
Lietkabelis: Aimaq 5, Mutic 5, Kullamae 18, Flowers 27, Danusevicius 10, Morris 7, Bickauskis, Furmanavicius 5, Maldunas 2, Kuliesa 3, Lavrinovicius 3
 
1. Periyot: 27-19
 
Devre: 47-38
 
3. Periyot: 64-65
 
Normal süre: 80-80
 
Beş fulle çıkanlar: 43.75 Furmanavicius, 41.69 Lavrinovicius (Lietkabelis)
