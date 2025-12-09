Beşiktaş Gain, Lietkabelis'i uzatmalarda yendi

EuroCup B Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Gain sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırladı.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan ve uzatmalara giden maçı temsilcimiz 94-85 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar 8. Galibiyetini elde ederken, Lietkabelis de 8. Mağlubiyetini aldı.
Ligin sonraki maçında Beşiktaş deplasman London Lions'a konuk olacak. Lietkabelis ise Chemnitz 99'u konuk edecek.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Hugues Thepenier (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Beşiktaş GAİN: Mathews 14, Berk Uğurlu 12, Morgan 8, Anthony Brown 4, Zizic 16, Dotson 10, Kamagate 6, Yiğit Arslan 6, Lemar 5, Vitto Brown 13
Lietkabelis: Aimaq 5, Mutic 5, Kullamae 18, Flowers 27, Danusevicius 10, Morris 7, Bickauskis, Furmanavicius 5, Maldunas 2, Kuliesa 3, Lavrinovicius 3
1. Periyot: 27-19
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-65
Normal süre: 80-80
Beş fulle çıkanlar: 43.75 Furmanavicius, 41.69 Lavrinovicius (Lietkabelis)