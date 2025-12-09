Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.
İmaj Altyapı Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.
Vanspor FK'de Osman Zeki Korkmaz dönemi!
1.Lig ekibi İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.
