Uğurcan, Monaco'da penaltıyı kurtardı!

Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Zakaria, penaltıda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.
Uğurcan, Zakaria'nın vuruşunda köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.
🔊Uğurcan Çakır, Zakaria'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi.
📍Monaco 0-0 Galatasaraypic.twitter.com/lkyP2kBjS7
— Sporx (@sporx) December 9, 2025