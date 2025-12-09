Türkiye - Romanya maçı İstanbul'da!

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası play-off yarı finalindeki Romanya maçının İstanbul'da, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacağını açıkladı."2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."