Türkiye - Romanya maçı İstanbul'da!

TFF, Dünya Kupası play-off yarı finalindeki Romanya maçının İstanbul'da, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası play-off yarı finalindeki Romanya maçının İstanbul'da, Beşiktaş'ın stadyumunda oynanacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.


A Millî Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Millî Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti."

