Galatasaray'ın Fransa'da galibiyet hasreti sürüyor

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Fransız takımlarına karşı deplasmanda zorlanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynadıkları 12 Avrupa maçının yalnızca 2'sini kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve 8 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Aslan, Fransız temsilcileri karşısındaki son 6 deplasman maçında galibiyet alamadı (2 beraberlik, 4 mağlubiyet).
Galatasaray'ın Fransa'daki son deplasman zaferi ise oldukça geride kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Eylül 2001'de Nantes'ı Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0 yenerek bu alandaki son galibiyetini elde etmişti.