09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Galatasaray'ın Fransa'da galibiyet hasreti sürüyor

UEFA arenasında Fransız takımlarına karşı deplasmanda sadece 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 6 dış saha maçını kazanamadı.

10 Aralık 2025 01:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Fransa'da galibiyet hasreti sürüyor




Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Fransız takımlarına karşı deplasmanda zorlanmaya devam ediyor.
 
Sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynadıkları 12 Avrupa maçının yalnızca 2'sini kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve 8 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
 
Aslan, Fransız temsilcileri karşısındaki son 6 deplasman maçında galibiyet alamadı (2 beraberlik, 4 mağlubiyet).
 
Galatasaray'ın Fransa'daki son deplasman zaferi ise oldukça geride kaldı.
 
Sarı-kırmızılılar, Eylül 2001'de Nantes'ı Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0 yenerek bu alandaki son galibiyetini elde etmişti.
