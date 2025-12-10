Monacolu Akliouche: 'Galibiyet bize çok iyi geldi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Monaco orta sahası Maghnes Akliouche açıklamalarda bulundu.

İşte Akliouche'nin açıklamaları:

"Hem mental olarak hem de puan açısından bu galibiyet bize çok iyi geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için kritik bir maç olduğunu biliyorduk, bu yüzden üç puanı almak çok önemliydi. Birlikte çalıştık."

"Birçok gol fırsatı yarattık. Maçları biraz daha erken koparma üzerinde çalışabiliriz. Bu da bizim için iyi olacaktır."