09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Monacolu Akliouche: "Galibiyet bize çok iyi geldi"

Galatasaray galibiyetini değerlendiren Maghnes Akliouche, kritik maçta çok sayıda pozisyon ürettiklerini söyledi.

calendar 10 Aralık 2025 02:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
 
Maçın ardından Monaco orta sahası Maghnes Akliouche açıklamalarda bulundu.
 
İşte Akliouche'nin açıklamaları:
 
"Hem mental olarak hem de puan açısından bu galibiyet bize çok iyi geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için kritik bir maç olduğunu biliyorduk, bu yüzden üç puanı almak çok önemliydi. Birlikte çalıştık."
 
"Birçok gol fırsatı yarattık. Maçları biraz daha erken koparma üzerinde çalışabiliriz. Bu da bizim için iyi olacaktır."
 
"Balogun birkaç fırsatı kaçırdı ama karakterinin gücünü gösterdi. Pes etmedi ve devam etti. Bunun için onu tebrik ettik."
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
