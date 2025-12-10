09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Sebastien Pocognoli: "Galatasaray'a karşı kolay olmadı"

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Galatasaray maçının ardından konuştu.

10 Aralık 2025 02:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, oyuncularının karşılaşmadaki performansından memnun olduğunu söyledi.

Belçikalı teknik adam, II. Louis Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"


Müsabakayı değerlendiren 38 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncularımın performansından son derece memnunum. Yapabileceğimiz şeyleri gösterdik. Özellikle ikinci yarıdaki performanstan çok memnunum. Pozitif bir yaklaşım içindeydik. Bizim için önemli bir maçtı. İkinci yarı agresif performans sergiledik ve çok sayıda pozisyona girdik." dedi.

Pocognoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecekleriyle ilgili "Sonuçlar sadece bize bağlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok dengeli gidiyor. Olumlu bir yaklaşım içindeyiz. Sonraki maçlara da bu maça hazırlandığımız gibi hazırlanmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

"ÇOK SORUN ÇIKARDILAR"

Galatasaray'a da değinen Pocognoli, "Galatasaray, bireysel oyunda çok iyi bir takım. Özellikle Folarin Balogun'a çok sorun çıkardılar. İkinci yarıda da çok etkili bir oyun sergilediler. Bu, hak edilen bir galibiyetti." diye konuştu.

"GALİBİYET KOLAY OLMADI"

Oyuncularının sahaya karakter koyduğunu belirten genç teknik direktör, "Buradaki oyuncuların karakterleri var. Her biri karakterini ortaya koydu. Bu galibiyeti almak kolay olmadı. Bir günde olan bir şey değil. Her antrenmana sanki maça çıkar gibi çıktık. Olumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Galatasaray, tecrübeli takım. Bu maçta ne kadar tecrübeli takım olduklarını gördük. Biz de aynı şekilde tecrübemizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
