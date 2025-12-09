09 Aralık
Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu

Galatasaray forması altında kısa süre kalmasına rağmen Kasımpaşa maçındaki golüyle hafızalara kazınan Carlos Vinicius, Gremio'da adeta yeniden doğdu. Brezilyalı forvet, ligde çıktığı 14 maçta 12 gol ve 1 asistle ülkesinde dikkat çekiyor. 30 yaşındaki santrfor, dakika/gol istatistiğinde ise zirvede...

09 Aralık 2025 08:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın 2024 Şubat'ında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, Sarı-Kırmızılı taraftarların aklında özellikle 4-3 biten Kasımpaşa maçında attığı kritik golle yer etmişti. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitti ve oyuncu İngiltere'ye geri döndü.

Galatasaray'da kısa süre kalsa da; 2023-24 Süper Lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini yaşamayı başardı. Türkiye macerasını 14 maçta 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

GREMİO'DA DURDURULAMIYOR

Bu sezon başında Fulham'la yollarını ayıran 1.90'lık santrfor, bedelsiz şekilde ülkesinin köklü kulüplerinden Gremio'ya imza attı. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşme yapan Brezilyalı oyuncu, yeni takımında adeta kariyer patlaması yaşıyor.


Brezilya Ligi'ndeki performansı 14 lig maçında 12 gol, 1 asist, kritik maçlarda üst üste belirleyici skor katkıları…

LİGİNİN EN İYİSİ

Gol krallığında 12 golle 9'uncu sırada yer alan Vinicius, iş dakika-skor katkısına geldiğinde liginin en iyisi konumunda. 12 gole 14 maçta ulaşan Brezilyalı, her 79 dakikaya bir gol sığdırmayı da bildi. Bu istatistik de onu bu alanda ligin en iyisi yapmaya yetti.

Gremio taraftarı oyuncuyu "tutulamıyor" diyerek övüyor; performansı ülke basınında da manşetlere taşındı. 

 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
