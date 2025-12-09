Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu

Galatasaray'ın 2024 Şubat'ında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, Sarı-Kırmızılı taraftarların aklında özellikle 4-3 biten Kasımpaşa maçında attığı kritik golle yer etmişti. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitti ve oyuncu İngiltere'ye geri döndü.
Galatasaray'da kısa süre kalsa da; 2023-24 Süper Lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini yaşamayı başardı. Türkiye macerasını 14 maçta 2 gol ve 1 asistle tamamladı.
GREMİO'DA DURDURULAMIYOR
Bu sezon başında Fulham'la yollarını ayıran 1.90'lık santrfor, bedelsiz şekilde ülkesinin köklü kulüplerinden Gremio'ya imza attı. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşme yapan Brezilyalı oyuncu, yeni takımında adeta kariyer patlaması yaşıyor.
Brezilya Ligi'ndeki performansı 14 lig maçında 12 gol, 1 asist, kritik maçlarda üst üste belirleyici skor katkıları…
LİGİNİN EN İYİSİ
Gol krallığında 12 golle 9'uncu sırada yer alan Vinicius, iş dakika-skor katkısına geldiğinde liginin en iyisi konumunda. 12 gole 14 maçta ulaşan Brezilyalı, her 79 dakikaya bir gol sığdırmayı da bildi. Bu istatistik de onu bu alanda ligin en iyisi yapmaya yetti.
Gremio taraftarı oyuncuyu "tutulamıyor" diyerek övüyor; performansı ülke basınında da manşetlere taşındı.
Galatasaray'da kısa süre kalsa da; 2023-24 Süper Lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini yaşamayı başardı. Türkiye macerasını 14 maçta 2 gol ve 1 asistle tamamladı.
GREMİO'DA DURDURULAMIYOR
Bu sezon başında Fulham'la yollarını ayıran 1.90'lık santrfor, bedelsiz şekilde ülkesinin köklü kulüplerinden Gremio'ya imza attı. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşme yapan Brezilyalı oyuncu, yeni takımında adeta kariyer patlaması yaşıyor.
Brezilya Ligi'ndeki performansı 14 lig maçında 12 gol, 1 asist, kritik maçlarda üst üste belirleyici skor katkıları…
LİGİNİN EN İYİSİ
Gol krallığında 12 golle 9'uncu sırada yer alan Vinicius, iş dakika-skor katkısına geldiğinde liginin en iyisi konumunda. 12 gole 14 maçta ulaşan Brezilyalı, her 79 dakikaya bir gol sığdırmayı da bildi. Bu istatistik de onu bu alanda ligin en iyisi yapmaya yetti.
Gremio taraftarı oyuncuyu "tutulamıyor" diyerek övüyor; performansı ülke basınında da manşetlere taşındı.