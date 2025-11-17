Günler ne zaman uzamaya başlıyor 2025? | Gündüzler uzuyor mu, kısalıyor mu?

Günler ne zaman uzamaya başlıyor, bahar müjdecisi cemrelerin düşmesi ve mart ayının yaklaşmasıyla, gündeme gelen konulardan oldu. Kış gündönümü olarak da adlandırılan 21 Aralık tarihi ile güney yarımkürede de en uzun gündüz, kuzey yarım kürede de en uzun gece yaşandı. Ayrıca 21 Aralık tarihi bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor. Ülkemizde de bu tarihten sonra gündüzler uzamaya geceler de kısalmaya başladı. Yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana Gündönümü veya gün dönümü ismi veriliyor.

21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra (21 Aralık) Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Ülkemizde de 21 Aralık'tan sonra gündüzler uzamaya başladı. 21 Haziran'dan itibaren . Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, güney yarımkürede uzamaya başlayacak.

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.