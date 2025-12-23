23 Aralık
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Anthony Musaba ile ilgili açıklama yaptı ve sarı-lacivertlilere tepki gösterdi.

calendar 23 Aralık 2025 12:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye tepki!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuları Anthony Musaba ile ilgili konuştu.

Sezgin Gelmez'e konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar." dedi.

SERBEST KALMA MADDESİ


Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde Türkiye için 6 milyon euro, yurt dışı için 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
