Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye tepki!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuları Anthony Musaba ile ilgili konuştu.
Sezgin Gelmez'e konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar." dedi.
SERBEST KALMA MADDESİ
Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde Türkiye için 6 milyon euro, yurt dışı için 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
