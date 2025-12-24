23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Yiğit Efe Demir: "Bu maçta oynamak inanılmaz"

Fenerbahçeli futbolcu Yiğit Efe Demir, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

calendar 24 Aralık 2025 00:56
Haber: Sporx.com
Yiğit Efe Demir: 'Bu maçta oynamak inanılmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Yiğit Efe Demir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Kupada şans bulması hakkında konuşan Yiğit Efe Demir "Kendim ve genç arkadaşlarım için tabii ki mutluyum. Burada, bu kulüpte, böyle bir maçta süre bulmak inanılmaz bir şey. Sonuçta hepimiz altyapıdan çıktık. Ülkeye hizmet etmek için buradayız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Yiğit Efe Demir "Maça gelirsek, tabii ki üzgünüz. Bu derbiyi de kazanmak istiyorduk. Yılı mutlu bitirmek isterdik. Taraftarlarımızı ve ailelerimizi mutlu etmek isterdik ama olmadı. Ocak ayındaki maçların hepsini alıp, yolumuza devam edeceğiz. Kaptanımızla aynı mevkide olduğumuz için şanslıyım. Sürekli idmanlarda ona odaklanıyorum. İnanılmaz bir karakter. Bize çok yardımcı oluyor. Skriniar ile oynamaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.