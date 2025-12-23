Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında VAR uyarısı sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı.
Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş cephesi karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin 40. dakikada penaltı kazandığı pozisyon!pic.twitter.com/K4aA2ehlU8
— Sporx (@sporx) December 23, 2025
Marco Asensio attı, Fenerbahçe durumu 1-1 yaptı.pic.twitter.com/rf0SfU7m5z
— Sporx (@sporx) December 23, 2025