23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-183'
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-188'
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında VAR uyarısı sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

calendar 23 Aralık 2025 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında VAR uyarısı sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazandı. 

Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı.

Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş cephesi karara tepki gösterdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
