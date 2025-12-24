Paris, 6 maçlık hasretini Kızılyıldız'la bitirdi

EuroLeague'in 18. haftasında Paris ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Paris, 102-92'lik skorla kazandı.Maçın başından itibaren üstünlük sağlayan ve üçüncü çeyrekte farkı 21'e kadar çıkaran Paris, 4. çeyrekte daha rölanti bir oyunla galibiyete uzanmayı başardı.Paris'te Justin Robinson 16, Nadir Hifi 15, Lamar Stevens 14, Amath Mbaye 12 sayı, Mouhamed Faye ise 10 sayı ile galibiyete katkı sağladılar.Kızılyıldız'da Jared Butler'ın 16 şutta 31 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.EuroLeague'de 6 maç sonra kazanan Paris, galibiyet sayısını 6'ya çıkardı. Son 5 maçında 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kızılyıldız, 8. mağlubiyetini aldı.Paris, gelecek hafta ASVEL deplasmanına gidecek. Kızılyıldız ise Anadolu Efes'e konuk olacak.