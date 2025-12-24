23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-2
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-0
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
9-8
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
3-0
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
2-1
23 Aralık
Tunus-Uganda
3-1
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
1-4

Paris, 6 maçlık hasretini Kızılyıldız'la bitirdi

Paris, EuroLeague'deki 6 maçlık yenilgi serisini Kızılyıldız maçıyla birlikte bitirdi.

calendar 24 Aralık 2025 01:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Paris, 6 maçlık hasretini Kızılyıldız'la bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'in 18. haftasında Paris ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Paris, 102-92'lik skorla kazandı.

Maçın başından itibaren üstünlük sağlayan ve üçüncü çeyrekte farkı 21'e kadar çıkaran Paris, 4. çeyrekte daha rölanti bir oyunla galibiyete uzanmayı başardı.

Paris'te Justin Robinson 16, Nadir Hifi 15, Lamar Stevens 14, Amath Mbaye 12 sayı, Mouhamed Faye ise 10 sayı ile galibiyete katkı sağladılar.


Kızılyıldız'da Jared Butler'ın 16 şutta 31 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.

EuroLeague'de 6 maç sonra kazanan Paris, galibiyet sayısını 6'ya çıkardı. Son 5 maçında 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kızılyıldız, 8. mağlubiyetini aldı.

Paris, gelecek hafta ASVEL deplasmanına gidecek. Kızılyıldız ise Anadolu Efes'e konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.