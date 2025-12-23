Fenerbahçe anlaşmaya yakın: Maestro!

Fenerbahçe, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın.
Alanyaspor'un yıldız ismi Maestro için Akdeniz ekibiyle görüşmlerini sürdüren Fenerbahçe, transferde anlaşmaya çok yakın.
Gelen bilgilere göre; sportif direktör Devin Özek'in yönettiği transferde sarı-lacivertliler, anlaşma sağlanması durumunda Angola'lı oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Maestro, 1.014 dakika süre aldı. Genç orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
