Fenerbahçe anlaşmaya yakın: Maestro!

Fenerbahçe, orta saha transferi için Alanyaspor forması giyen Maestro ile anlaşmaya yakın.

Fenerbahçe, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın.

Alanyaspor'un yıldız ismi Maestro için Akdeniz ekibiyle görüşmlerini sürdüren Fenerbahçe, transferde anlaşmaya çok yakın.

Gelen bilgilere göre; sportif direktör Devin Özek'in yönettiği transferde sarı-lacivertliler, anlaşma sağlanması durumunda Angola'lı oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Maestro, 1.014 dakika süre aldı. Genç orta saha oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
