Serkan Özbalta: 'Daha adil bir kupa sistemi olmalı'

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor'da Serkan Özbalta oyuncularının Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları arasındaki tempoda yorulduğuna dikkati çekerek, bu tür organizasyonlar için daha adil bir sistemin olması gerektiğini savundu.

Kocaelispor'un sahasında iyi oynayan bir takım olduğuna işaret eden Özbalta, Trendyol Süper Lig'de güzel bir çıkış yakalayan Kocaelispor'un hak ettiği yerde olduğunu söyledi.

Özbalta, bir gazetecinin "Trendyol 1. Lig'de nasıl bir yol haritası çizeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Teknik adamlar için transferler önemlidir. Kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz. Yönetim kurulumuz ve başkanımız sağ olsun ortak noktada mutabık kaldık. Bizim de birkaç oyuncumuz 9 ay gibi bir süre ceza aldılar. 3-4 transfere ihtiyacımız var. Dördüncüyü de yapabilirsek çok çok güzel olacak. Ama bunu söylerken de biraz önce mücadele eden oyuncularıma haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü onların da yardıma ihtiyacı olduğu noktada bu transferleri yapmak istiyoruz."