Serkan Özbalta: "Daha adil bir kupa sistemi olmalı"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a mağlup olan Erzurumspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'a 3-1 mağlup olan Erzurumspor'da Serkan Özbalta oyuncularının Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları arasındaki tempoda yorulduğuna dikkati çekerek, bu tür organizasyonlar için daha adil bir sistemin olması gerektiğini savundu.
 
Kocaelispor'un sahasında iyi oynayan bir takım olduğuna işaret eden Özbalta, Trendyol Süper Lig'de güzel bir çıkış yakalayan Kocaelispor'un hak ettiği yerde olduğunu söyledi.
 
Özbalta, bir gazetecinin "Trendyol 1. Lig'de nasıl bir yol haritası çizeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:
 
"Teknik adamlar için transferler önemlidir. Kulübü transfer çöplüğüne çevirmek istemeyiz. Yönetim kurulumuz ve başkanımız sağ olsun ortak noktada mutabık kaldık. Bizim de birkaç oyuncumuz 9 ay gibi bir süre ceza aldılar. 3-4 transfere ihtiyacımız var. Dördüncüyü de yapabilirsek çok çok güzel olacak. Ama bunu söylerken de biraz önce mücadele eden oyuncularıma haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü onların da yardıma ihtiyacı olduğu noktada bu transferleri yapmak istiyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
