Zirkzee, şarta bağlı opsiyonla Roma'ya doğru!

Roma, Manchester United'dan transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Roma, Manchester United'dan Joshua Zirkzee'nin transferi için anlaşmaya vardı.



Haberin detaylarında Hollandalı golcünün transferinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla gerçekleşeceği kaydedildi.



40 MİLYON EURO OPSİYON



Özel şart olarak ise Roma'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne kalması gösterildi. Eğer Roma, bu hedefe ulaşırsa golcü yıldızı 40 milyon euro karşılığında transfer edecek.



Şu an Serie A'da 30 puanla 4. sırada bulunan Roma, bu sıralamada bitirdiği taktirde 24 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.



Bu sezon Manchester United ile 11 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, 1 gol kaydetti.