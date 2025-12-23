23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-022'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Zirkzee, şarta bağlı opsiyonla Roma'ya doğru!

Roma, Manchester United'dan Joshua Zirkzee'yi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, eğer Şampiyonlar Ligi bileti alırsa Hollandalı golcüyü 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edecek.

calendar 23 Aralık 2025 13:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zirkzee, şarta bağlı opsiyonla Roma'ya doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Roma, Manchester United'dan transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Roma, Manchester United'dan Joshua Zirkzee'nin transferi için anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Hollandalı golcünün transferinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla gerçekleşeceği kaydedildi.

40 MİLYON EURO OPSİYON

Özel şart olarak ise Roma'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne kalması gösterildi. Eğer Roma, bu hedefe ulaşırsa golcü yıldızı 40 milyon euro karşılığında transfer edecek.

Şu an Serie A'da 30 puanla 4. sırada bulunan Roma, bu sıralamada bitirdiği taktirde 24 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.

Bu sezon Manchester United ile 11 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, 1 gol kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.