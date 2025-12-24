23 Aralık
Icardi'nin sevgilisi China'dan transfer yanıtı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

calendar 24 Aralık 2025 01:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 01:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

Sosyal medyada China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği yönünde iddialar gündeme geldi.

Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyleyen China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadeleini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Chin Suarez'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. 



