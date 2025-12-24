Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.
Sosyal medyada China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği yönünde iddialar gündeme geldi.
Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyleyen China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadeleini kullandı.
Galatasaraylı taraftarlar, Chin Suarez'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
Icardi'nin sevgilisi China'dan transfer yanıtı
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Konyaspor'da mutlu son: Berkan Kutlu
-
9
Lyon mutlu sona ulaştı: Endrick
-
8
Zirkzee, şarta bağlı opsiyonla Roma'ya doğru!
-
7
Sadettin Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı
-
6
Fenerbahçe, Musaba ile anlaştı
-
5
Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri dönüyor!
-
4
Fenerbahçe anlaşmaya yakın: Maestro!
-
3
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye tepki!
-
2
Arda Güler'in brüt ücreti İspanya'da tartışma yarattı
-
1
Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler belli oldu!
- 01:41 Icardi'nin sevgilisi China'dan transfer yanıtı
- 01:31 Paris, 6 maçlık hasretini Kızılyıldız'la bitirdi
- 01:28 Arsenal, penaltılarla yarı finale yükseldi
- 01:26 İspanyol derbisinde kazanan Valencia oldu!
- 01:20 Bayern Münih'e yeni koç da yaramadı
- 01:13 Panathinaikos, Zalgiris deplasmanında kazandı
- 01:08 Tunus, Uganda karşısında üç golle üç puanı aldı!
- 00:56 Yiğit Efe Demir: "Bu maçta oynamak inanılmaz"
- 00:51 Sarunas Jasikevicius: "Karakter ortaya koyarak kazanıyoruz"
- 00:49 Lyon mutlu sona ulaştı: Endrick
- 00:43 Dusan Alimpijevic: "Maça çok yumuşak ve yavaş başladık"
- 00:21 Kerem Aktürkoğlu'nun büyük üzüntüsü
- 00:16 Abraham ve Orkun'dan paylaşım!
- 00:13 TFF'den 7 Süper Lig kulübüne PFDK sevki
- 23:51 Fenerbahçe'de 4 isim affedilecek mi? Tedesco açıkladı!
- 23:48 Sergen Yalçın: "Seviye üstü oyuncular arıyoruz"
- 23:37 Beşiktaş GAİN, Almanya'da kayıp!
- 22:59 Vaclav Cerny: "Kadıköy'de hep iki gol atmak güzel olur"
- 22:54 Orkun Kökçü: "Hakemler psikolojimizi bozuyor!"
- 22:52 Salih Uçan'dan hakemlere gönderme!
- 22:49 Beşiktaş'tan derbi zaferi sonrası üst üste paylaşım!
- 22:38 Osimhen, Onuachu ve Ndidi'li Nijerya üç puanla başladı!
- 22:33 Fenerbahçe Beko, son nefeste Barcelona'yı devirdi!
- 22:21 Beşiktaş, Kadıköy'de penaltı bekledi!
- 22:17 2025'in son derbisi Beşiktaş'ın
- 22:09 Fenerbahçe'den penaltı beklentisi!
- 21:39 Beşiktaş'tan devre arası hakem tepkisi!
- 21:35 Marco Asensio, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi!
- 21:20 Fenerbahçe, VAR'la penaltı kazandı!
- 21:14 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den Kadıköy alışkanlığı!
- 21:05 Dubai Basket, evinde Olimpia Milano'u devirdi!
- 20:39 Şenol Güneş'ten geleceği ile ilgili açıklama!
- 20:15 Fenerbahçe, Musaba ile anlaştı
- 20:03 Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu esprisi
- 20:00 Senegal, Botsvana'yı Süper Lig yıldızlarıyla geçti
- 19:59 Sergen Yalçın: "Ufak tefek problemler var"
- 19:46 Mert Günok'tan ayrılık iddialarına net yanıt!
- 19:35 Fenerbahçe taraftarından, Sadettin Saran'a destek
- 19:23 Konyaspor, kupada tek golle üç puanı aldı!
- 19:22 Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler belli oldu!
- 18:50 Serkan Özbalta: "Daha adil bir kupa sistemi olmalı"
- 18:44 Deniz Türüç, Konyaspor maçını tribünden izledi
- 18:40 2026 yılı asgari ücreti açıklandı
- 18:34 Selçuk İnan maç sonu transfer açklaması!
- 18:28 Dani Alves, kulüp satın alıp oynamayı düşünüyor
- 18:18 Manchester United'da orta saha için büyük plan!
- 18:14 Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025 Sezonu Ödül Töreni gerçekleştirildi
- 18:13 Barcelona'da Ansu Fati için yol ayrımı yaklaşıyor
- 17:37 Demokratik Kongo, Benin'i tek golle geçti
- 16:52 Kocaelispor, kupaya rahat başladı!
- 16:50 Josef de Souza'dan derbi için mesaj!
- 16:40 Rafinha, futbol kariyerini sonlandırdı
- 16:38 Roma, Axel Disasi için harekete geçti
- 16:24 Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti
- 16:22 Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı
- 16:14 Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisine gidemiyor
- 16:12 Milic, yeniden Fenerbahçe Opet'te
- 16:08 Lewandowski'den sürpriz karar!
- 15:58 Konyaspor'da mutlu son: Berkan Kutlu
- 15:43 Juventus'tan Zeki Çelik'e yakın takip
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Lyon mutlu sona ulaştı: Endrick
Manchester United'da orta saha için büyük plan!
Roma, Axel Disasi için harekete geçti
Lewandowski'den sürpriz karar!
Monaco'dan Ansu Fati için karar!
Arda Güler'in brüt ücreti İspanya'da tartışma yarattı
Arne Slot: "van de Ven kontrolsüz girdi"
Hojlund: "Harika bir karar böyle görünür"
Lothar Matthaus'tan Harry Kane'e övgü
Zirkzee, şarta bağlı opsiyonla Roma'ya doğru!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9