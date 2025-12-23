22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
5-1
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
4-3
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
0-0
22 Aralık
Fulham-N. Forest
1-0
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
1-2
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
2-0
22 Aralık
Mali-Zambia
1-1
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
2-1
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
2-1
22 Aralık
Alverca-FC Porto
0-3

Lyon mutlu sona ulaştı: Endrick

Real Madrid, Brezilyalı genç yıldızı Endrick'i 6 aylığına Lyon'a kiraladı.

calendar 23 Aralık 2025 00:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lyon mutlu sona ulaştı: Endrick
Lyon, Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Endrick transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid, genç yıldızı Endrick'i 6 aylığına Olympique Lyon'a kiraladı.

MAAŞININ YARISINI MADRID KARŞILAYACAK

Taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Kiralık sözleşme kapsamında Endrick'in maaşının yüzde 50'si Lyon tarafından karşılanacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasını 3 maçta giyen genç futbolcu, gol ya da asist katkısında bulunamadı. Endrick'in piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
