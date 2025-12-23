23 Aralık
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den Kadıköy alışkanlığı!

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan transfer ettiği Çek futbolcu Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'deki 3. golünü attı.

calendar 23 Aralık 2025 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'den Kadıköy alışkanlığı!




Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan transfer ettiği Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'deki 3. golünü attı. 

Geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giyen Vaclav Cerny, Kadıköy'de İskoçya ekibinin formasıyla iki kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş formasıyla bir kez daha Kadıköy'e çıkan Vaclav Cerny, yine fileleri havalandırdı ve 3. kez sevinç yaşadı.

Öte yandan Vaclav Cerny, Rangers formasıyla İskoçya'da oynanan maçta seri penaltı atışlarında da Fenerbahçe'nin ağlarına bir gol daha atmıştı.



