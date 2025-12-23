23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
3-1
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
1-023'
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
1-0
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Partizan, NBA'den Cameron Payne'i transfer etti

Sırbistan ekibi Partizan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

calendar 23 Aralık 2025 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
