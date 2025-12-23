23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
15:00
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Spurs'ten Gregg Popovich hakkında önemli güncelleme

San Antonio Spurs'ün efsane ismi Gregg Popovich, kısa süre önce De'Aaron Fox'ın düzenlediği yardım etkinliğinde görüntülendi.

calendar 23 Aralık 2025 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Artık takımın başında olmasa da, Popovich'in Spurs ile bağının halen çok güçlü olduğu belirtiliyor.

Kulübün uzun yıllardır simge ismi olan Popovich'in, Pazartesi günü Fox'ın "Holiday Giveaway" adlı yardım organizasyonuna kısa bir katılım sağladığı bildirildi. Bu özel etkinlikte Popovich'e, Spurs efsanesi Tim Duncan da eşlik etti.


Spurs muhabiri Matt Guzman'a göre Popovich, devam eden rehabilitasyon sürecine rağmen "giderek daha iyi durumda" ve kulüple aktif şekilde bağlantısını sürdürüyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca Spurs'ü çalıştırarak 5 NBA şampiyonluğu kazandıran Popovich, sağlık sorunları nedeniyle başantrenörlük görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli koç, geçtiğimiz yılın Kasım ayında geçirdiği hafif bir felç nedeniyle 2024–25 sezonunun kalan bölümünde takımın başında yer alamamıştı.

Popovich'in kenara çekilmesinin ardından, koçluk görevini Mitch Johnson devralırken, Popovich kulüp bünyesinde basketbol operasyonları başkanı olarak tam zamanlı bir role geçti.

Şu an Spurs'ün emanet edildiği ellerden memnun olduğu ifade ediliyor. Victor Wembanyama, Stephon Castle ve De'Aaron Fox liderliğinde Spurs, bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak 21–7'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükseldi.

 Reklam 
