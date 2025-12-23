Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Cumartesi günü Golden State Warriors'a karşı alınan mağlubiyetin tartışmalı sonu sonrası hakem kararlarına yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.Son dönemde NBA genelinde hakem yönetimi, giderek daha fazla tartışma konusu haline gelmiş durumda. Son maçlarda bazı koçlar oyundan atılırken, birçok oyuncu teknik faul aldı; lig yönetimi de çeşitli para cezaları ve yaptırımlar uyguladı.Ayrıca NBA'in Son İki Dakika Raporları (Last Two-Minute Report – L2M) da, kritik pozisyonlara ilişkin hataları kabul eden raporlar olarak gündeme geldi. Booker ise bu raporların tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.Booker, Pazartesi günü Duane Rankin aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Booker, bu raporların hakemleri hedef haline getirdiğini ve kafa karışıklığını artırdığını belirtti:Booker'ın tepkisinin temelinde, Cumartesi günü Suns'ın Warriors'a 119–116 kaybettiği maçın son anları yer alıyor. NBA'in L2M raporuna göre, Booker'ın Stephen Curry'ye 9.1 saniye kala yaptığı kasıtlı faulün çalınmaması "hatalı düdük çalmama" olarak değerlendirildi.Bu faul çalınmış olsaydı, Curry serbest atış çizgisine gidecek ve Suns'a eşitliği ya da öne geçme şansı doğacaktı.Booker, tek isteğinin hakemlerden tutarlılık olduğunu vurguladı:diyen Booker,