Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, Cumartesi günü Golden State Warriors'a karşı alınan mağlubiyetin tartışmalı sonu sonrası hakem kararlarına yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.
Son dönemde NBA genelinde hakem yönetimi, giderek daha fazla tartışma konusu haline gelmiş durumda. Son maçlarda bazı koçlar oyundan atılırken, birçok oyuncu teknik faul aldı; lig yönetimi de çeşitli para cezaları ve yaptırımlar uyguladı.
Ayrıca NBA'in Son İki Dakika Raporları (Last Two-Minute Report – L2M) da, kritik pozisyonlara ilişkin hataları kabul eden raporlar olarak gündeme geldi. Booker ise bu raporların tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.
Booker, Pazartesi günü Duane Rankin aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bence tamamen kaldırılmalı. Herkese daha fazla hayal kırıklığı eklemekten başka bir işe yaramıyor."
Booker, bu raporların hakemleri hedef haline getirdiğini ve kafa karışıklığını artırdığını belirtti:
"Bir noktada hakemleri ifşa eder gibi oluyor ama o pozisyonların bir kısmında iki tarafın da bakış açısını anlamaya çalışıyorum. O özel pozisyon değil ama bazı pozisyonlarda kendinizi rakip takımın yerine koyduğunuzda 'tamam, ben olsam ben de bu düdüğü isterdim' diyebiliyorsunuz. Ama bunun dışında bence tamamen zaman kaybı."
Booker'ın tepkisinin temelinde, Cumartesi günü Suns'ın Warriors'a 119–116 kaybettiği maçın son anları yer alıyor. NBA'in L2M raporuna göre, Booker'ın Stephen Curry'ye 9.1 saniye kala yaptığı kasıtlı faulün çalınmaması "hatalı düdük çalmama" olarak değerlendirildi.
Bu faul çalınmış olsaydı, Curry serbest atış çizgisine gidecek ve Suns'a eşitliği ya da öne geçme şansı doğacaktı.
Booker, tek isteğinin hakemlerden tutarlılık olduğunu vurguladı:
"Oyunda tek istediğim tutarlılık," diyen Booker, "Neredeyse her gece maçları izliyorum ve benimle benzer top kullanım oranına sahip oyuncularla aynı düdükleri almayı bekliyorum. Ama durum böyle olmuyor."
"Sahadaki hakem ekibi kim olursa olsun, benzer pozisyonlar her iki tarafta da yaşanıyorsa ya çalınmalı ya da çalınmamalı."
