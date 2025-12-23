23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-020'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Lothar Matthaus'tan Harry Kane'e övgü

Eski Bayern Münih futbolcusu Lothar Matthaus, bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin üzerinde oynayan Harry Kane'e övgüler yağdırdı.

calendar 23 Aralık 2025 13:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lothar Matthaus'tan Harry Kane'e övgü
Eski Bayern Münih futbolcusu Lothar Matthaus, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken takımının golcüsü Harry Kane hakkında açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 19 gol atan Kane için Matthaus, "Bana göre bu sezonun Bundesliga'daki en iyi oyuncusu Harry Kane. Sadece gol krallığında önde olmakla kalmıyor, saha içi ve saha dışındaki tavırları da iki yıl önce Bayern Münih'in transfer ettiği Kane'den tamamen farklı" dedi.

"LEWA YERİNE GOLCÜ OLARAK GETİRİLDİ AMA..."


Matthaus, Kane'in sadece golcü olmadığını vurgulayarak, "Robert Lewandowski'nin yerine golcü olarak getirildi, ama Kane takıma katkı sağlıyor, çok çalışıyor ve diğerlerini motive ediyor. Başarı koleksiyonunu inşa etmeye daha yeni başlıyor. Herkes onun Bayern'de uzun süre kalmasını umuyor. Kendisi için çok şey beklendi, ama Kane tüm beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
