23 Aralık
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:30
23 Aralık
Kocaelispor-Erzurumspor
1-018'
23 Aralık
Konyaspor-Antalyaspor
17:30
23 Aralık
Arsenal-C.Palace
23:00
23 Aralık
Kongo D. Cumhuriyeti-Benin
15:30
23 Aralık
Senegal-Bostvana
18:00
23 Aralık
Nijerya-Tanzanya
20:30
23 Aralık
Tunus-Uganda
23:00
23 Aralık
V. Guimaraes-Sporting CP
23:45

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

calendar 23 Aralık 2025 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde tamamı 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir)

17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

19.00 Beşiktaş BOA-BOTAŞ (Beşiktaş GAİN)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
