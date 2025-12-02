Dünyada siber saldırı olayları artarken ülkemizde de en son Aras Kargo hedef alındı. Milyonlarca müşterisi olan Aras Kargo'ya hack saldırısı gerçekleşti. Sitede aksaklıklar yaşanırken konu hakkında bilgi edinmek isteyenler "Aras Kargo hacklendi mi", "Aras Kargo çöktü mü" sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada siber saldırı gerçekleştiği doğrulandı. Şirketten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

30 Kasım 2025 tarihinde sunucularımız bir siber saldırının hedefi olmuştur. Siber güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kısmen kontrol altına alınmış olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, şubelerimizde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamıştır.

Ancak bu geçiş sürecinde, operasyonlarımızda ve veri akışında geçici kesintiler yaşanabileceğini önemle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır.

Anlayışınız ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz." denildi.