Haber Tarihi: 02 Aralık 2025 11:04 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 11:04

Aras Kargo hacklendi mi? Aras Kargo çöktü mü?

Aras Kargo'ya siber saldırı oldu. Kurum, bası kesintiler yaşandığını duyururken vatandaşlar da olayın detaylarını öğrenmeye çalışarak "Aras Kargo hacklendi mi" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...

Aras Kargo hacklendi mi? Aras Kargo çöktü mü?
Abone Ol
Dünyada siber saldırı olayları artarken ülkemizde de en son Aras Kargo hedef alındı. Milyonlarca müşterisi olan Aras Kargo'ya hack saldırısı gerçekleşti. Sitede aksaklıklar yaşanırken konu hakkında bilgi edinmek isteyenler "Aras Kargo hacklendi mi", "Aras Kargo çöktü mü" sorularına cevap bulmaya çalışıyor.
Aras Kargo çöktü mü?

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada siber saldırı gerçekleştiği doğrulandı. Şirketten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

30 Kasım 2025 tarihinde sunucularımız bir siber saldırının hedefi olmuştur. Siber güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kısmen kontrol altına alınmış olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, şubelerimizde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamıştır.

Ancak bu geçiş sürecinde, operasyonlarımızda ve veri akışında geçici kesintiler yaşanabileceğini önemle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır.

Anlayışınız ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz." denildi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Avrupa'nın göbeğinde linç; futbolcular, sportif direktör! Ligue 1 Avrupa'nın göbeğinde linç; futbolcular, sportif direktör!
Galatasaray'da Arda Ünyay tepkisi! Galatasaray Galatasaray'da Arda Ünyay tepkisi!
Kocaelispor taraftarından Serdar Dursun'a tepki! Kocaelispor Kocaelispor taraftarından Serdar Dursun'a tepki!
Osimhen'den derbi sonrası açıklama! Galatasaray Osimhen'den derbi sonrası açıklama!
Kadıköy'de yıldızlara yakın takip! Galatasaray Kadıköy'de yıldızlara yakın takip!
El Bilal Toure, kendi kaderini kendi çizecek Beşiktaş El Bilal Toure, kendi kaderini kendi çizecek
Rafa Silva yoksa Jota Silva var! Beşiktaş Rafa Silva yoksa Jota Silva var!
Vaclav Cerny'den 6 gollük katkı! Beşiktaş Vaclav Cerny'den 6 gollük katkı!
Galatasaray'da Yunus Akgün mucizesi! Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün mucizesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Gökhan Gönül ve Emrullah Şalk gözaltında
2
Okan Buruk'a canlı yayında tepki!
3
Fred'den hakem Yasin Kol'a tepki!
4
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
5
Kocaelispor taraftarından Serdar Dursun'a tepki!
6
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini istiyor!
7
Derbi sonrası men kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.