17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-084'

Joao Pereira: "Son anlarda zorlansak da kazanmayı bildik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 18 Aralık 2025 00:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Alınan galibiyetin önemine dikkat çeken Pereira, son haftalarda yaşadıkları gol sıkıntısına da vurgu yaptı. Portekizli teknik adam, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Son maçlarda gol atmakta zorlanıyorduk. Bu maçta golü bulduk ve golü attıktan sonra iyi bir savunma yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"DİNLENDİRMEMİZ GEREKİYORDU"

Az forma şansı bulan oyuncuların performansından memnun olduğunu belirten Pereira, kadro yönetimine dair de açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle az forma şansı bulan Efecan, Güven ve Baran çok iyi performans sergiledi. Aliti gibi bazı oyuncularımı oyundan almak zorunda kaldım çünkü bu futbolcular ligde de oynuyor. Onları dinlendirmemiz gerekiyordu" dedi.

"SAĞLIK EKİBİM BANA ÇOK KIZIYOR"

Zaman geçirme eleştirilerine de değinen Joao Pereira, oyun anlayışlarını net bir dille ifade etti. Pereira, "Benim oyuncularımı yerde zaman geçirirken görmezsiniz. Kenardan sürekli kalkmaları için uyarıyorum. Sadece bugün bir pozisyonda Paulo eline darbe aldı. Bu yüzden sağlık ekibi sahaya girdi, yapılacak bir şey yoktu ve oyun mecburen durdu" şeklinde konuştu.

Bu konudaki yaklaşımını sürdüren Portekizli teknik adam, sağlık ekibiyle yaşadığı diyaloglara da değinerek, "Hatta sağlık ekibim bu konuda bana bazen kızıyor çünkü hiçbir zaman sahaya girmelerine izin vermiyorum. Çünkü bizim futbol oynamamız gerekiyor, yerde yatmak değil" ifadelerini kullandı.

 "OYUNCULARIMA MAÇ ÖNCESİ SÖYLEDİM..."

Karşılaşma öncesinde oyuncularına yaptığı konuşmayı da paylaşan Joao Pereira, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bugün oyuncularıma şunu söyledim: Eğer bu maçı kazanırsak bir kapının kilidini açmış olacağız. Ancak kilidi açmak yetmiyor; kapıyı açıp içeri de girmek gerekiyor."

BASIN TOPLANTISI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Son 15-20 dakika çok zorlandık ama bunun sonucunda gol yememeyi başardık ve galibiyeti alabildik." dedi. 

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok zor bir maç olduğunu belirterek, "Bunun farkındaydık ama biz maça iyi başladık, iyi pozisyonlar bulduk ve bu pozisyonların sonucunda bir gol de bulduk. Bu golü atmak bizim için önemliydi. Çünkü son maçlarımızda gol bulmakta zorlanıyorduk, atamıyorduk. O yüzden bugün gol atmak bizim için önemliydi." şeklinde konuştu.

Maçın ilk yarısında rakipleri karşısında daha iyi oynadıklarını vurgulayan Pereira, şunları söyledi:

"İlk yarıda daha çok pozisyona girdik ama ikinci yarıda Trabzonspor biraz daha iyiydi. Golü bulmak için, beraberliği bulmak için baskı yaptı. Çok fazla atak ön oyuncularını oyuna aldılar. Bu şekilde bizi ittiler, biz gerilemek zorunda kaldık, biz de kendi ceza sahamızın önünden çıkamadık. Bu şekilde oynadığınız zaman rakibe pozisyon veriyorsunuz ve Trabzonspor da böylelikle o bölgede çok sayıda pozisyonlara girdi. Bu maçta normalde rakiplerimize verdiğimiz pozisyonlardan daha fazla pozisyona girdi Trabzonspor, çünkü çok kaliteli bir takım. Ama bu gol yemediğimiz üçüncü maç üst üste. Bu bizim için, defansif organizasyonumuz için çok önemli. Son 15-20 dakika çok zorlandık ama bunun sonucunda gol yememeyi başardık ve galibiyeti alabildik. Bugün bu maçı kazandık çünkü gol attık. Gol attığınızda her zaman galibiyete yakın olursunuz."

Pereira, aldıkları galibiyetle gruplardan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerine de "Bunu söylemek için henüz çok erken diyebilirim. Ama oyuncularıma şunu söyledim. Eğer odaklanırsak ve istersek biz Türkiye'deki her takımı yenebiliriz. Bunu zaten daha önceki maçlarda da kanıtlamış olduk. Biz bir kapının kilidini açtık diyebiliriz, ama kilidi açmak yeterli değil, kapıyı açıp içeri de girmek gerekiyor. Bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var. Sadece bu galibiyet takımımızın moralinin yükselmesi adına çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
