17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Arjantinli yıldız ile ilgili sözlerine cevap verdi.

calendar 17 Aralık 2025 16:00
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi için Fenerbahçe yanıtı!
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Arjantinli yıldız ile ilgili sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Pino, Icardi'nin Galatasaray'a transfer sürecinde Fenerbahçe ile de görüşme yaptığını ancak Arjantinli yıldız ile ilk teması Galatasaray'ın kurduğunu söyledi.

Elio Pino'nun sözleri şu şekilde:


"Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim.

İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu.

Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu.

Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm.

Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir."

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi için şu sözleri kullanmıştı:

"Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı. Ona hiçbir teklif yapmadık. Onun avukatını bilgi almak için aradık. Çünkü bize bir teklif yapıldı PSG yetkilisinden, sonra Galatasaray'a gideceğini duyunca avukatına sormak için... Hani bakıyorum bizi kafa kaya çarpıştırmaya mı çalışıyorlar, nedir ne değildir. Avukatını aradık nabız yoklayalım diye. Avukat da bize doğruyu söylemedi. 'O şu anda ailesiyle Miami'ye gitti, daha kararını vermedi' dedi. Dedim ki 'bu anlaşmış Galatasaray'la' Bir kere avukatını aradık o kadar. Ama bir teklif falan vermedik."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
