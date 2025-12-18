17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Sadettin Saran, Bakan Tunç'u ziyaret etti!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakan yardımcılarını ziyaret ederek Fenerbahçe forması hediye etti.

18 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Ankara'da bir dizi resmi ziyarette bulundu. Saran'a ziyaretlerde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli de eşlik etti.

ADALET BAKANLIĞI'NA ZİYARET 

Ziyaret programı kapsamında Sadettin Saran ve Recep Uzelli, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da hazır bulundu. Gerçekleşen temasların, spor ve kamu kurumları arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığı değerlendirildi.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞME

Fenerbahçe heyeti, Adalet Bakanlığı ziyaretinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da ziyaret etti. Burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ile görüşen Saran ve Uzelli, adına temaslarda bulundu.

FORMA HEDİYESİ TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretler sırasında Sadettin Saran, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'a ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'na Fenerbahçe forması hediye etti. Forma takdimi, görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
