Sadettin Saran, Bakan Tunç'u ziyaret etti!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Ankara'da bir dizi resmi ziyarette bulundu. Saran'a ziyaretlerde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Uzelli de eşlik etti.



ADALET BAKANLIĞI'NA ZİYARET



Ziyaret programı kapsamında Sadettin Saran ve Recep Uzelli, Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da hazır bulundu. Gerçekleşen temasların, spor ve kamu kurumları arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığı değerlendirildi.

Fenerbahçe heyeti, Adalet Bakanlığı ziyaretinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı da ziyaret etti. Burada Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ile görüşen Saran ve Uzelli, adına temaslarda bulundu.Ziyaretler sırasında Sadettin Saran, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'a ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'na Fenerbahçe forması hediye etti. Forma takdimi, görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.