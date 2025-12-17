17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-167'
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-0DA
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
1-1DA
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
1-0DA
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Beşiktaş'ın filede kabusu bitmedi! Evde bir kayıp daha

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

calendar 17 Aralık 2025 20:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ın filede kabusu bitmedi! Evde bir kayıp daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. 

Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 5; toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise bu sezonki 4. galibiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.
Salon: Beşiktaş Gain

Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay

Beşiktaş: İdil Başcan, Meliushkyna, Szczurovska, Kurilo, Zeynep Demirel, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Kullerkann, Zeynep Üzen)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grojber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Mijatovic, Kobzar, Tikhomirova, Nisan Barut)

Setler: 18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16

Süre: 153 dakika (34, 30, 31, 36, 22)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.