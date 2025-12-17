Serdal Adalı'dan hakem tepkisi: 'Karşınızda bizi bulacaksınız!'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimini ve VAR'da alınan kararları eleştirerek, "Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır." dedi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği baloda Başkan Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ile Genel Sekreter Uğur Fora, Ege bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları, üyeleri ve Beşiktaşlı bürokratlarla bir araya geldi.



"BU AÇIK BİR HAK GASPIDIR!"

Başkan Adalı, baloda yaptığı konuşmada VAR'daki hakem yönetimini eleştirerek,ifadelerini kullandı.Adalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:Adalı, Beşiktaş'ın hakkını vicdanla yönetilmesi gereken bir sürecin insafına terk etmeyeceklerini aktardı.VAR sistemine ve mevcut yapıya olan inançlarının tükenme noktasına geldiğini anlatan Serdal Adalı,değerlendirmesinde bulundu.Başkan Serdal Adalı, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı: