17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
1-084'

Paulo Victor: "İşte bu yüzden Alanyaspor'a geldim!"

Alanyaspor kalecisi Paulo Victor, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 18 Aralık 2025 00:05
18 Aralık 2025 00:05
Alanyaspor'un file bekçisi Paulo Victor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU YÜZDEN ALANYASPOR'A GELDİM!" 

Aldıkları galibiyetin kendileri adına büyük önem taşıdığını belirten Paulo Victor, bu tür maçlar için Alanyaspor'u tercih ettiğini vurguladı. Deneyimli kaleci, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kendi adıma böyle bir maçta ilk kez forma giydim. Zaten bu tür maçlar ve bu mücadele için bu takıma geldim, bu yüzden teklifi kabul ettim" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ" 

Takım arkadaşlarına övgüde bulunan Brezilyalı kaleci, sahada ortaya konan mücadeleye dikkat çekerek, "Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Sahada mükemmel bir mücadele ortaya koydular. Trabzonspor'a karşı nasıl oynamamız gerektiğinin farkındaydık çünkü Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından biri" dedi.

"SADECE BENİM PERFORMANSIM DEĞİL, TAKIMIN ÇABASI SAYESİNDE KAZANDIK"

Galibiyetin bireysel performanstan çok takım oyununun sonucu olduğunu belirten Paulo Victor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlar, bu dakikalar için çalışıyoruz. Söylemek istediğim sadece benim kurtarışlarım değil; takım olarak ortaya koyduğumuz çaba sayesinde galip geldik."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
