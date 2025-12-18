Paulo Victor: 'İşte bu yüzden Alanyaspor'a geldim!'

Alanyaspor'un file bekçisi Paulo Victor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"BU YÜZDEN ALANYASPOR'A GELDİM!"



Aldıkları galibiyetin kendileri adına büyük önem taşıdığını belirten Paulo Victor, bu tür maçlar için Alanyaspor'u tercih ettiğini vurguladı. Deneyimli kaleci, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kendi adıma böyle bir maçta ilk kez forma giydim. Zaten bu tür maçlar ve bu mücadele için bu takıma geldim, bu yüzden teklifi kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına övgüde bulunan Brezilyalı kaleci, sahada ortaya konan mücadeleye dikkat çekerek,dedi.Galibiyetin bireysel performanstan çok takım oyununun sonucu olduğunu belirten Paulo Victor, sözlerini şöyle tamamladı: