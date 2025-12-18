17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Beşiktaş GAİN'in 4 maçlık serisi Londra'da sona erdi

BKT EuroCup B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda London Lions'a uzatmada 98-96 yenildi.

calendar 18 Aralık 2025 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş GAİN'in 4 maçlık serisi Londra'da sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



BKT EuroCup B Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, deplasmanda İngiliz temsilcisi London Lions'a uzatmada 98-96 mağlup oldu.

Dengeli başlayan mücadelenin 7.dakikasında ilk kez öne geçen (16-13) ev sahibi ekibe Brown'ın üst üste iki üçlüğüyle yanıt veren siyah-beyazlı ekip, 5 sayılık avantaj yakalasa da bunu koruyamadı ve London Lions ilk çeyreği Adamu'nun üç sayılık atışıyla 24-21 önde tamamladı.

Mathews'ın basketleriyle 15. dakikada 38-32 üstünlük sağlayan Beşiktaş GAİN, son bölümde Kamagate ve Lemar ile farkı koruyarak devreye 48-43 önde girdi.



23. dakikada farkı 8 sayıya kadar (51-59) çıkaran Beşiktaş GAİN karşısında uzun süre oyunu geride götüren London Lions 35. dakikada durumu 75-75 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan ve iki takımın da top kayıpları yaptığı son bölümünde bitime 1 dakika kala ev sahibi ekip Reynolds Jr ile 80-79 öne geçti. Reynolds Jr ve Vitto Brown'ın karşılıklı faul atışlarıyla normal süre 84-84 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde daha az hata yapan London Lions, parkeden 98-96 galip ayrılırken, siyah-beyazlı takım BKT Avrupa Kupası'nda 4 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Copper Box

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

London Lions: Adamu 7, Mikesell 6, Johnathan Williams 18, Mcgusty 14, Deane Williams 12, Phillip 4, Singh Rai 5, Reynolds Jr 20, Lukosiunas 12, Price

Beşiktaş GAİN: Dotson 2, Mathews 17, Yiğit Arslan, Morgan 8, Zizic 15, Vitto Brown 8, Berk Uğurlu 4, Anthony Brown 19, Kamagate 5, Lemar 18

1. periyot: 24-21

Devre: 43-48

3. periyot: 66-73

Normal Süre: 84-84

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.