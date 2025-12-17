17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
2-1DA
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!

Paulo Dybala, Boca Juniors'un ilgisine rağmen ocak ayında Roma'dan ayrılmayı düşünmüyor ve sezonu İtalya'da tamamlamaya sıcak bakıyor.

calendar 17 Aralık 2025 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Boca Juniors, kış transfer döneminde Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Arjantin temsilcisinin ilgisine rağmen ocak ayı için şu aşamada herhangi bir resmi görüşme bulunmuyor.

Haberde, Paulo Dybala'nın önceliğinin bu sezon Roma'da kalmak olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcunun, 2026 yazında sona erecek sözleşmesi öncesinde geleceğiyle ilgili kararını daha sonra vermek istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma forması ile 13 maça çıkan Dybala, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
