Paulo Dybala için Boca Juniors iddiası!

Boca Juniors, kış transfer döneminde Paulo Dybala'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.



Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Arjantin temsilcisinin ilgisine rağmen ocak ayı için şu aşamada herhangi bir resmi görüşme bulunmuyor.



Haberde, Paulo Dybala'nın önceliğinin bu sezon Roma'da kalmak olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcunun, 2026 yazında sona erecek sözleşmesi öncesinde geleceğiyle ilgili kararını daha sonra vermek istediği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Roma forması ile 13 maça çıkan Dybala, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.



