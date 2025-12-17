17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
15:00
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Silver'dan Terry Rozier soruşturması için Heat'e "rahatlama" sinyali

17 Aralık 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Silver'dan Terry Rozier soruşturması için Heat'e 'rahatlama' sinyali
NBA başkanı Adam Silver, Terry Rozier hakkındaki devam eden soruşturma sürecinde Miami Heat ve taraftarlarına empati duyduğunu yineledi.

Rozier hakkında yürütülen soruşturmanın ardından salı günü basın mensuplarına konuşan Silver, ligin Miami Heat'e yönelik bir "rahatlatıcı düzenleme" (relief) ihtimalini değerlendireceğini söyledi.

Silver, Rozier'ın maaş bütçesinde kapladığı büyük alan ve kumar soruşturmasına ilişkin belirsizlik nedeniyle Heat'in ciddi zorluklar yaşadığını kabul etti.


Rozier; Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups ve eski NBA oyuncusu Damon Jones ile birlikte geçtiğimiz ekim ayında FBI tarafından ayrı ayrı tutuklanmıştı. Üç ismin, birden fazla eyalette faaliyet gösterdiği iddia edilen yasa dışı bir spor bahis ağına karıştıkları öne sürülüyor.

Son olarak Rozier, Charlotte Hornets forması giydiği dönemde Mart 2023'te New Orleans Pelicans'a karşı oynadığı maçtaki performansı üzerinden arkadaşlarının bahis kazanmasına yardım ettiği iddiasıyla yöneltilen elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamalarını reddederek suçsuz olduğunu beyan etti.

Rozier, 3 milyon dolarlık kefaletle serbest bulunuyor, Heat'ten maaşsız izne ayrılmış durumda ve bir sonraki duruşması mart ayında yapılacak ön duruşma olacak.

Rozier, bu sezon Miami Heat'ten 26,6 milyon dolarlık maaş alıyor. Heat, oyuncuyu geçen yıl Hornets'tan kadrosuna katarken, 2027 yılına ait korumalı bir ilk tur draft hakkından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Silver'ın işaret ettiği olası bir rahatlatıcı düzenleme, sezonu 14 galibiyet – 12 mağlubiyetle sürdüren Heat için büyük önem taşıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Miami, son dönemde üst üste beş maç kaybederek düşüşe geçmiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
