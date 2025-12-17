17 Aralık
Milwaukee Bucks, takas piyasasında "büyük av" peşinde

Milwaukee Bucks, The Athletic'ten Jake Fischer'ın haberine göre 11 galibiyet–16 mağlubiyetlik derecesine rağmen takas dönemine satıcı değil, alıcı olarak girmeyi planladığını rakip takımlara iletti.

Kulüp, Giannis Antetokounmpo'nun etrafındaki kadroyu güçlendirmeye yönelik hamleler yapmayı hedefliyor.

Milwaukee, Antetokounmpo'nun takas edilemez olduğunu defalarca dile getirmişti. Ancak bir rakip genel menajer, Bucks'ın kendisini "Doğu Konferansı'nın açık olduğu bu ortamda büyük balık avına çıktıklarına" ikna ettiğini söyledi.


Bucks, Sacramento Kings forması giyen Zach LaVine'i yeniden gündemine aldı. Antetokounmpo ile Myles Turner arasındaki kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Milwaukee, yüksek maaşına rağmen LaVine'i cazip bir seçenek olarak görüyor.

Takımın draft hakkı sıkıntısı, manevra alanını daraltıyor. Milwaukee, 2031 yılına kadar takas edilebilir serbest bir ilk tur draft hakkına sahip değil. Bu durum, kulübü yüksek maaşlı kontratlar almaya zorlayan bir konuma itiyor.

Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant de Milwaukee'nin radarında bulunuyor. Grant'in bu sezonun ardından sözleşmesinde iki yıl ve 70 milyon doların biraz üzerinde bir bedel kalıyor. Portland, Damian Lillard takası sayesinde Milwaukee'nin 2028, 2029 ve 2030 ilk tur draft haklarını zaten elinde tutuyor.

Milwaukee'nin ilgi gösterdiği diğer isimler arasında Miami Heat'ten Andrew Wiggins ve New Orleans Pelicans'tan Dejounte Murray bulunuyor. Bucks, Wiggins için Golden State Warriors döneminde düzenli olarak nabız yoklamış, Murray ile ise New Orleans'a takas edilmeden önce ilgilenmişti.

Murray, Ocak 2025 sonundan bu yana aşil tendonundaki yırtık nedeniyle forma giyemiyor. New Orleans, oyuncunun gelecek ay dönebileceğini umuyor.

Savunma odaklı guard Marcus Smart da Bucks'ın araştırdığı bir diğer isim. Ancak Los Angeles Lakers'ın, yaz döneminde serbest piyasadan kadrosuna kattığı Smart'ı elden çıkarması pek olası görünmüyor.

Rakip takımlar, Milwaukee için en mantıklı seçeneğin Antetokounmpo'yu durumu daha karmaşık hâle gelmeden proaktif şekilde takas etmek olduğu görüşünde. Bir karar verici, mevcut durumu "Bucks ile ilgilenen takımlar arasında bir bakışma oyunu" olarak tanımladı.

Bazı ekipler, Milwaukee'nin direnç göstermesinin sebebinin Antetokounmpo'nun takas piyasasının beklenildiği kadar güçlü olmayacağına dair endişeler olabileceğini düşünüyor. Yunan yıldız henüz resmi bir takas talebinde bulunmadı ve 2027'ye kadar serbest oyuncu olma hakkı bulunmuyor.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.