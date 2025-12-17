17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
2-1DA
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden galip

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 yendi.

calendar 17 Aralık 2025 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden galip
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel 

Hakemler: İsmail Yıldırım, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Karmen Aksoy)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricşo, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Damla Dündar, Aysun Aygör, Merve Tanyel, Beren Yeşilırmak, Ece Morova)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 78 dakika (28, 23, 27)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
