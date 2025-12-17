Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden galip

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Karmen Aksoy)
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricşo, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Damla Dündar, Aysun Aygör, Merve Tanyel, Beren Yeşilırmak, Ece Morova)
Setler: 25-20, 25-15, 25-18
Süre: 78 dakika (28, 23, 27)