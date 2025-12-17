Beşiktaş'a Brezilya'dan sol bek!

Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş'ta sol bek listesine yeni bir isim daha eklendi.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Siyah-Beyazlılar, Brezilya'da Vasco De Gama forması giyen İtalyan oyuncu Lucas Piton'u listesine ekledi.
25 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi ve 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
