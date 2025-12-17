17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
2-1DA
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı

Gençlerbirliği'nin antrenmanlarını yaptığı Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki brandaların kaldırıldığı açıklandı.

calendar 17 Aralık 2025 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Gençlerbirliği Kulübü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran brandaların kaldırıldığını belirtti.

Kulübün açıklamasında 6 Aralık'ta olağanüstü seçimli genel kurulun yapıldığı hatırlatılarak, "Genel kurul sürecinin ardından adeta ateşten gömleği sırtına alan, kulübün dinamiklerini bilen, köklerine sahip çıkarak camianın güvenini kazanmış isimlerden oluşan yeni yönetim, Gençlerbirliği ruhuna yeniden hayat vermeye devam ediyor." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Çeşitli bahaneler üretilip yıldırılarak iş akdi sonlandırılan başkent ekibinin emektarlarının, yeniden Gençlerbirliği çatısı altında toplanmasının ardından yeni yönetimin diğer icraatlarından birisi de altyapı ve A takım antrenman sahasının arasındaki brandaları ivedi bir şekilde kaldırmak oldu. Geçtiğimiz sezon, altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran 5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık olarak 50 metre genişliğindeki tel örgüler, brandalarla kapatılarak antrenmanların izlenmesi engellenmişti. Teller üzerindeki brandaların sökülmesiyle Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde yetişen birçok altyapı oyuncusunun hayallerini süsleyen A takım antrenmanlarını izlemek ve örnek aldıkları futbolcu ağabeylerini yakından görmenin önündeki engel de kalkmış oldu." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
