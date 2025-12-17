17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
2-1DA
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Timo Werner için MLS ihtimali!

Timo Werner'in MLS'e transfer ihtimali gündeme gelirken, Inter Miami'nin Alman yıldız için şu aşamada herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

calendar 17 Aralık 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alman futbolcu Timo Werner'in, ocak transfer döneminde MLS'e transfer olma ihtimali gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, deneyimli oyuncuyla MLS'ten ilgili kulüpler bulunuyor. Ancak Werner'in adı sıkça anılsa da Inter Miami ile herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Haberde, Inter Miami'nin transferde önceliğini Luis Suarez ile bir sezonluk yeni sözleşme imzalamaya verdiği ifade edildi. Bu nedenle kulübün şu aşamada Timo Werner için bir girişimde bulunmadığı vurgulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
