17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
18:00
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
20:30
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
21:00
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
21:00
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
21:00
17 Aralık
Alaves-Sevilla
23:00
17 Aralık
M.City-Brentford
22:30
17 Aralık
Newcastle-Fulham
23:15

Karagümrük - İstanbulspor maçı sessiz

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, golsüz berabere kaldı.

calendar 17 Aralık 2025 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025 17:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da grup aşamasına 1 puan ile başladı.

Grubun sonraki haftasında Karagümrük, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Jonhson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı.

22. dakikada konuk ekip etkili oldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.


Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Balkovec), Alper Demirol (Dk. 60 Berkay Özcan), Johnson (Dk. 76 Fofana), Tresor Doh, Barış Kalaycı, Serginho (Dk. 46 Ahmet Sivri), Gray

İstanbulspor: Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu (Dk. 87 Berat Bozkuş), İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Türker Yılmaz), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 78 Fahri Kerem Ay), Cham, Mustafa Sol (Dk. 66 Soner Salih Yavuz)

Sarı kartlar: Dk. 42 Gray, Dk. 74 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
