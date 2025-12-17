Fischer: 'Samsunspor çok sistematik bir takım'

Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Samsunspor'un çok sistematik bir takım olduğunu söyledi.Fischer ile Mainz 05'in tecrübeli oyuncusu Stefan Bell, maçın oynanacağı Mewa Arena'da basın toplantısı düzenledi.İsviçreli teknik direktör, Samsunspor karşısına kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Takımın durumun çok önemli olduğunu vurgulayan Fischerifadesini kullandı.Fischer, sakatlıktan dönen ve sakat oyuncuları olduğunu dile getirdi. Ligin kendileri için öncelik olduğuna işaret eden Fischer, sözlerini şöyle sürdürdü:Defans oyuncusu Stefan Bell ise Samsunspor maçını evlerinde oynayacaklarını belirterek, şunları kaydetti: